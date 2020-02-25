高雄市岡山區魚市場在嘉新陸橋下交易已經超過50年，因為環境衛生不佳，緊鄰交通幹道，險象環生，加上硬體建設亟待改善，已經不敷使用。民進黨立委邱志偉爭取經費新建，將於3月1日試營運，這將是北高雄規模最大的魚貨交易市集。

新的岡山魚貨市場位於岡山區嘉新東路1巷路底，挑高的空間令通風更佳，井然有序的攤位規畫，讓岡山魚市場有了嶄新風貌。

邱志偉說，岡山魚市場是北高雄規模最大的魚貨交易市集，遷至新址後功能更完善，魚貨交易也更安全、衛生。

他指出，岡山魚市場的新建工程經費超過1.6億元，其中，中央補助5成經費共8千萬元，在2017年底開工，歷經2年工期，終於順利完工，以往交通紊亂、環境衛生不佳的交易環境可以獲得徹底改善。

岡山魚市場公司總經理黃俊順表示，舊的魚市場已經使用超過50年，連辦公室天花板都搖搖欲墜，設施非常簡陋，搬至新址後功能完善，動線也更順暢，但因為魚市場交易都在凌晨進行，1巷的馬路上須加裝路燈，以維護用路人安全。

由於新冠肺炎疫情延燒，因此，魚市場3月1日起將先試營運，之後再辦理開幕儀式。

(旺報 )