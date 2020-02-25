伊拉克衛生部今天表示，無限期延長中國、伊朗旅客的入境禁令，並開始對泰國、韓國、日本、義大利、新加坡採取類似禁令。

路透社報導，伊拉克衛生部透過聲明表示，入境禁令是針對直接或間接來自這些國家的人，但伊拉克公民、外交官與官方代表團不受此限。聲明也建議伊拉克民眾不要去這些國家旅遊。

伊拉克納加夫省（Najaf）24日通報首起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例，當局敦促公民避免到此旅遊，也希望納加夫的居民不要出省，當地中小學與大學因應疫情也停課10天。

(中央社)