基隆市一家受到當地居民喜愛的穆斯林料理餐廳「真愛咖哩」巴基斯坦廚房，近日獲得回教協會頒發清真認證，成為在地首家的專業穆斯林餐廳。（吳康瑋攝）

基隆市一家受到當地居民喜愛的穆斯林料理餐廳「真愛咖哩」巴基斯坦廚房，近日獲得回教協會頒發清真認證，成為在地首家的專業穆斯林餐廳。（吳康瑋攝）

基隆市一家受到當地居民喜愛的穆斯林料理餐廳「真愛咖哩」巴基斯坦廚房，近日獲得回教協會頒發清真認證，成為在地首家的專業穆斯林餐廳。（吳康瑋攝）

基隆市一家受到當地居民喜愛的穆斯林料理餐廳「真愛咖哩」巴基斯坦廚房，近日獲得回教協會頒發清真認證，成為在地首家的專業穆斯林餐廳。（吳康瑋攝）

基隆市一家受到當地居民喜愛的穆斯林料理餐廳「真愛咖哩」巴基斯坦廚房，近日獲得回教協會頒發清真認證，成為在地首家的專業穆斯林餐廳。（吳康瑋攝）

基隆市一家受到當地居民喜愛的穆斯林料理餐廳「真愛咖哩」巴基斯坦廚房，近日獲得回教協會頒發清真認證，成為在地首家的專業穆斯林餐廳，也讓基隆的穆斯林友善環境更上一層樓。

「真愛咖哩」是由個性活潑大方的台灣新娘李霈華與巴基斯坦的丈夫阿里（ALI）合力開設、經營，李霈華指出，他們提供傳統捲餅、烤餅、各類養生咖哩薑黃飯及特色飲料，她強調，在每一道料理中，都可以嘗到不同的天然香料，選用的食材也都是天然製造、進口，在烹調上更有嚴格的標準，希望讓同鄉都可以吃的放心。

對於兩人相識的過程，李霈華表示，自己很喜歡出國，因此上網找老外聊天練習英語，阿里這個真誠的男生為了證明自己不是騙子，還請自己媽媽出面，順利交友數月後，她還飛去見他，讓彼此愛情更進一步，但可惜兩國間並非邦交，她不斷為愛奔走，才讓阿里順利來台，兩人結婚四年，並在南榮路開設「真愛咖哩」巴基斯坦廚房，去年才搬到義二路。

店裡的異國美食，都是現點現做，並調整成符合台灣人的口味，李霈華透露，有一些辛香料國人不能接受，都要費心去調整，但有一些料理的堅持是不能撼動，像烤雞腿需以優格、檸檬及數十種香料去醃製才進烤箱，而咖哩醬要每天現炒，她強調，一公斤的肉要用一公斤的洋蔥去炒，才會濕潤好吃。

市府觀銷處長曾姿雯表示，自去年11月舉辦穆斯林友善觀光環境輔導說明會後，巴基斯坦廚房也在今年取得清真認證餐廳，未來將持續推動穆斯林友善，相關店家資訊也會納入觀光摺頁與基隆旅遊網，讓來旅遊的穆斯林遊客取得第一手訊息、品嘗道地的料理，感受基隆的友善與熱情，讓基隆成為穆斯林遊客來台旅遊的首選。

(中時 )