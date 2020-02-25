數位時代，大多人聯絡書寫工具已成為電腦、手機，然手寫溫度、使用觸感還是深得人心。至今文具還是許多人的最愛！還誠品「理想的文具」最夯「大佛文具夾」嗎？誠品書店推出獨家「佛系文具」，有大佛托特包、浮世繪便條紙、

「平岩HIRAIWA」推出大佛系列印章。（圖取自迷誠品網站）

來自日本京都的文具品牌「平岩HIRAIWA」，將日本最受歡迎的大佛、觀音、彌勒菩薩等佛像，以可愛插畫躍上紙膠帶、資料夾或托特包，希望「有用有保庇」學業工作All Pass！「浮世繪」展現了江戶時代風華，在IG受到逾86萬粉絲喜愛的日本插畫家「山田全自動」就以浮世繪風插畫搭配趣味俳句，在便條紙、筆袋上展現復古的趣味。

SNOOPY今年70周年，誠品書店同步規劃「SNOOPY文具主題展」。（圖取自迷誠品網站）

誠品書店蒐羅多款可愛文具，滿足文具控的慾望：日本知名文具SUN-STAR推出「sun-star Gacha Eraser橡皮擦扭蛋機」，有迪士尼與皮克斯的人氣角色雪寶、維尼、三眼怪等8款造型橡皮擦，迷你扭蛋機隨手一扭超療癒，天天使用都有好心情！

日本插畫家「山田全自動」以浮世繪風插畫搭配趣味俳句，在便條紙、筆袋上展現復古可愛。（圖取自迷誠品網站）

童年的玩伴SNOOPY今年70周年，Sun-Star復刻1950~1990年代的SNOOPY插畫，推出筆筒、零錢包、印章筆等，統統可以在誠品書店「SNOOPY文具主題展」一次蒐集，回味SNOOPY不同時期的可愛模樣；圓滾滾相撲君Ohagiyama為主角的日本文具品牌「西東」，以相撲的日常生活為主題，推出明信片、提袋等，搭配相撲君胖嘟嘟的可愛外表十分討喜，歡迎文具控來看特色創意、挖寶趣。

(中時電子報)