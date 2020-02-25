料理達人江瑞芬（右）做菜，老公在旁幫忙。（林瑞益攝）

高雄市政府力量有限，民間力量無窮。高雄市政府社會局招募志工，25日由料理達人江瑞芬示範數道簡單做的料理，香氣撲鼻，令人食指大動。江瑞芬目前擔任高雄社會局志工團榮譽團長，她擔任志工已經長達38年，對社會工作不遺餘力。

江瑞芬是藍帶廚師，煮了一手好菜。高雄市社會局25日請她幫忙出面宣傳，請民眾踴躍參加志工，服務社會，項目包含社會福利、文化教育、毒品防制等。

在25日的料理示範中，江瑞芬示範舞菇煎蛋披薩等料理，她用皮底鍋製作披薩，可惜沒有帶大盤子與煎鏟，沒法把披薩漂亮地翻面。儘管將披薩做成舞菇炒蛋，但仍令人食指大動。

社會局說，要做志工並不難，不一定只有民眾自己，民眾也可以帶著家人包含爸爸、媽媽或爺爺、奶奶、小朋友等一起做志工，回饋社會，以及自我成長。且民眾來自各行各業，可以將所學所長奉獻給社會，用在各方面的服務上。

社會局呼籲，目前高雄市的志工有10萬8000餘人，分布在27個服務領域，希望廣邀民眾參與志工服務，共同服務大家。

(旺報 )