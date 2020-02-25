因應新冠肺炎(NCP, COVID-19)疫情升溫，韓國旅遊疫情建議調整至第三級：警告(Warning)，避免至當地所有非必要旅遊，針對個人機票部分，易遊網已宣布相關應變措施。

針對南韓旅遊疫情調整至第三級，易遊網應變措施如下：

個人機票將依照各航空公司的規定辦理。如有接獲航司最新機票取退辦法，將第一時間公告於易遊網官網，並比照航司規定協助旅客辦理。目前韓亞航空、大韓航空已宣佈退改政策，透過易遊網購買韓亞航空及大韓航空機票的旅客，如符合航司規定，皆可申請全額退費，易遊網不收手續費，相關辦法如下:

*於2020年1月27日(含)前已開立之韓亞航空機票，出發日期為2020/2/24～2020/4/25，台灣出發之所有國際航點，全程未使用，可全額退費。

*於2020年1月28日(含)前已開立之大韓航空機票，出發日期為2020/ 1/20～2020/4/25，台灣出發之所有國際航點，全程未使用，可全額退費

其他航司退改政策將持續更新，再請旅客留意。因疫情期間電話量較多，如個人機票未符合航司公告之退改政策和規定期間，建議先等候公告，如有緊急需求再與客服聯繫。另外為節省等候時間，欲退個人機票，建議可利用易遊網官網或APP，進行線上退票申請，易遊網客服收到後會協助後續退票事宜。

若有進一步需求，可洽易遊網服務專線：4128001（手機請加02），因相關更改取消進電較多，煩請耐心等候。

(中時電子報)