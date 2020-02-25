會計師可不用深入疫區查帳。新冠肺炎造成會計師無法赴大陸審計，金管會25日宣布，已確定採行替代查核程序，准許會計師以視訊、文件掃瞄或傳真等方式，替代親赴大陸執行審計工作，但若大陸子公司、分公司仍未復工，造成查帳困難，3月底年度財報無法如期公告，上市櫃公司最晚必須在3月27日向金管會申請。

證交所及櫃買中心將會開闢專區，讓投資人查詢哪些上市櫃公司董事會通過財報要延期公告，及後續獲准延後申報的時間；證期局副局長蔡麗玲表示，目前仍無上市櫃公司公告要延期公告財報，相信3月中旬左右會比較清楚。

新冠肺炎造成大陸各地區復工情況不太一樣，且疫情仍在蔓延，會計師恐無法親赴大陸執行審計工作，因此金管會已確定替代查核程序，即針對會計師原本應親赴大陸檢查原始文件、盤點資產等，在無法赴大陸的前題下，可以改用視訊、掃瞄文件或傳真等方式來進行。

金管會已規範會計師得採行的替代查核程序，並函知簽證上市櫃公司財務報告的會計師事務所。會計師雖得採行替代查核程序，但仍應依個案實際情況及風險評估結果，以設計及執行替代查核程序，並出具適當的查核報告。

蔡麗玲表示，只要大陸子公司或分公司有復工，就可以用各種替代方式查帳或執行審計，會計師要用什麼方式查帳，將尊重會計師決定。

(工商 )