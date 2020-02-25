◎鑽石公主號返台者 1人發燒送醫

鑽石公主號19名台籍旅客日前返台，接受2次採檢後，入住檢疫所集中檢疫。醫福會執行長王必勝表示，今早出現一名發燒個案，考量鑽石公主號危險性高，因此已安排送醫，將進行進一步的採檢。

◎吳斯懷抽籤摃龜 確定無緣外交國防

國民黨團今天下午協調外交及國防、經濟、財政委員會的委員名單，其中外交及國防委員會的成員備受關注，除了3名連任的藍委呂玉玲、馬文君、江啟臣續任該委員會，經協調後採抽籤決定，退將出身的國民黨立委吳斯懷沒抽中，確定無緣進入外交及國防委員會。

◎這3種布口罩 防菌效果8成以上

新冠肺炎疫情延燒，口罩需求也跟著增加。為瞭解布口罩的效果，食藥署先前採樣研究，經測試發現，不織布、活性碳、防pm2.5的3種口罩，可有效阻擋飛沫，防菌效果可達8成以上。

◎波蘭旅客攜近4千片口罩出境遭攔下

財政部關務署台北關指出，2月23日有2位波蘭籍旅客從美國到台灣轉機、要飛去中國大陸，但他們不只後背包塞滿口罩，就連行李箱也有上千片，立刻被海關攔下，合計這2位旅客共攜帶了3,946片口罩。

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(中時電子報)