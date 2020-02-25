立法院今天三讀通過過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，民眾黨立法院黨團提出的防疫照顧假津貼、勞工赴疫區退避權遭否決，未納入特別條例，僅國會監督被採納。對此，民眾黨團總召賴香伶表示，防疫照顧假及勞工退避權沒有完成立法，感到遺憾及可惜，因應防疫漏洞，黨團將會持續針對性平工作平等法、就服法等提出修法，期盼把防疫照顧假並給付津貼入法。

針對《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》三讀通過版本，未採納民眾黨團提出的防疫照護假、勞工退避權，民眾黨團總召賴香伶、副總召張其祿、幹事長高虹安今下午召開記者會表達遺憾，後續也將針對其他法案修法，補足特別條例缺乏或不周延的部分。

賴香伶表示，今天是開學日，台北市還有30多位小朋友居家檢疫，家長必須請假在家照顧孩子，在野黨團都主張防疫照顧假納法，並給予勞工請假期間生活津貼，無奈不敵民進黨團人數優勢被否決，真的很可惜；勞工疫區退避權也依樣沒被執政黨採納，顧勞權、顧健康還有美中不足的地方，將納入第二階段繼續努力。

為補足特別條例不足的部分，讓防疫照顧假入法，並給予勞工津貼或補貼，民眾黨團規劃提出性別工作平等法修法，把防疫納入家庭照顧假的範圍；至於給薪部分，希望透過就保法修法，比照有薪育嬰假給予6成薪，經費來源可由就保基金支應。

民眾黨團昨日於朝野協商提出修正動議，要求行政院院須定期向國會提出疫情及相關預算執行報告，亦即3個月報告、6個月備詢，獲朝野黨團共識成功入法，此外，行政院應設置網站提供單一資訊窗口，每周更新各目的事業主管機關訂定之津貼、獎勵、補償、補助、補貼、紓困、振興法規命令或行政規則，使人民便利查詢各種防疫、紓困、振興措施，落實公開透明、開放政府、財政紀律。

(中時 )