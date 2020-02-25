新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延不止，現在出門處處可見民眾隨身配戴口罩防疫自保，由於口罩數量受到政府管控，需要至健保藥局用實名制購買，不過有民眾發現，領到的口罩竟有「隱藏版」，造型比一般口罩特別許多，網友一看大驚「賺到了」！

由於新冠肺炎疫情影響，為防止口罩之亂再度上演，政府實施口罩實名制政策，期待讓每位民眾都能買得到口罩。不過有《Dcard》網友領到藥局兜售的口罩回家後發現，竟有「隱藏版」配色，和一般素面白口罩不同，拿到的是螢光色的口罩。

許多網友表示自己也有領到特殊色口罩，形容拆開藥局配售的口罩像在拆禮物般，不知道會中什麼獎。（摘自Dcard）

文章曝光後，許多網友表示自己也有領到特殊色口罩，除了存在繽紛的顏色外，還有出現斑馬聞、豹紋等印花口罩，甚至還有人領到綁帶式的外科口罩，形容拆開藥局配售的口罩像在拆禮物般，不知道會中什麼獎。

網友領到藥局兜售的口罩回家後發現，竟有「隱藏版」配色，和一般素面白口罩不同，拿到的是螢光色的口罩。（摘自Dcard）

內行網友更指出，有印花配色的口罩在口罩管控之前市價比一般口罩高，領到真的是賺到。另外對於口罩的特殊造型，有人覺得「哇，螢光色超瞎趴的！」、「拿到螢光色超炫炮欸，還能搭配衣服」、「我開始期待每個禮拜了」。但也有人認為，「尷尬死，才不敢戴出去」。

(中時電子報)