昨天晚間七點彰化縣社頭鄉湳底一巷路旁發生一起火燒車意外，陳姓父子因故起了爭執，陳父憤而拿刀砍殺兒子後，駕駛媳婦轎車離家，今天彰化地檢署相驗遺體，因遺體已被燒得面目全非，家屬從燒焦的衣物確認死者就是陳父，彰化地檢署表示會再進一步採集DNA確認死者身分。

警方調查，陳姓男子應該是與兒子因為生活費發生吵架起了口角，在爭吵過程中氣憤拿刀刺傷兒子左胸，兒子重傷後跑到屋外求救，鮮血還噴濺到鄰居車上，兒子最後趴在家門前車上，陳父走出門口後，轉身離去開走媳婦的汽車，不到10分鐘就有民眾發現附近路旁有火燒車意外，根據車號查出該車車主為陳子的太太，今也證實死者就是陳父。

彰化社頭狠父殺子案家屬指認焦屍（記者吳建輝傳真）

警方調閱附近監視器發現，陳姓男子在昨天行兇後，確實手上有提了一包綠色塑膠袋，疑似就是用來自焚的汽油或其他可燃液體，目前全案積極偵辦中，由於死者受傷的兒子傷勢嚴重，目前在彰化基督教醫院救治中，待情況穩定後，在配合檢警做進一步的調查釐清。

(中時 )