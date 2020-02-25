全台高國中小25日開學後面臨防疫大挑戰，同安國小則以「心靈防疫」為主，老師與學童藉由德蕾莎修女面對痲瘋病的態度，以及透過肺炎疫情設計出的傳染遊戲，反思病毒的真正可怕之處。（謝佳潾攝）

全台高國中小25日開學後面臨防疫大挑戰，同安國小則以「心靈防疫」為主，老師與學童藉由德蕾莎修女面對痲瘋病的態度，以及透過肺炎疫情設計出的傳染遊戲，反思病毒的真正可怕之處。（謝佳潾攝）

新冠肺炎疫情持續發燒中，全台高國中小25日開學後面臨防疫大挑戰，向學生講授健康知識、防疫觀念，無疑成了這學期的首要課程，但相形之下，同安國小則以「心靈防疫」為主，老師與學童藉此反思病毒的真正可怕之處，看到自己的盲點。

「防疫的疫，不僅指病毒，它也是負面的、不健康的意思。」同安國小輔導老師溫昇泓指出，戴口罩、勤洗手是現今防堵疫情擴散的重點動作，但站在教育的角度來看，以病毒為藥引，作為發現、解決問題的關鍵點也很重要，肺炎疫情帶來的不單單是病毒而已。

他說，從口罩之亂看到的「病毒未到恐慌先到」畸形現象，以及對咳嗽、發燒但尚未確診的人貼上病毒標籤等另類霸凌行為，都是疫情無情又無知的延燒，他們有時甚至比病毒還可怕，所以心靈上的防疫不能忽視。

為此，他整理2種差距極大的疫情資料分享給同學，一則為近期有關肺炎疫情的報導，另則為德蕾莎修女面對痲瘋病的態度，前者有謠言散布、囤貨發災難財，後者則是擁抱病患，對抗病毒而非人，小朋友在此強烈對比下，似乎看見眼前的生活盲點。

「我覺得不用為口罩吵架，因為一直吵也不是辦法，找到治療方法才是對的。」陳姓小五生在上完課後寫下此心得；學校表示，作為品德深耕學校，心靈防疫課程是需要也是必要，教育有導正恐慌歪風、杜絕霸凌的責任。

(中時 )