周一，道瓊斯工業平均指數下跌1,031點，為兩年來最大跌幅，其中大型科技股因權值大是帶動殺盤的元兇，超微則是跌最慘的半導體業，跌了7.8%。

市值最大的五家美國公司(所謂的尖牙股FAANG)，包括大型的科技公司蘋果公司，臉書，Alphabet Inc.(Google母公司)，亞馬遜公司和微軟公司的股票週一總共損失了逾2380億美元的價值。這五家公司佔標準普爾500指數價值的近五分之一，而標準普爾500指數收盤下跌3.4％，這是大盤重摔摔的部分原因。

蘋果是在科技公司中大陸的曝險最高的，週一其股價下跌了4.75％、微軟下跌了4.3％、亞馬遜4.1％、Alphabet下跌4.3％; 而臉書下跌4.5％。

晶片製造商下跌幅度更深。輝達(Nvidia)公司的股票下跌7.1％，而英特爾公司的股票下跌4％，半導體製造商超微下跌了7.8％。

(中時電子報)