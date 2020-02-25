有鑒LIBOR（London Interbank Offered Rate，倫敦銀行同業拆借利率）市場活動最近幾年銳減，導致該利率已經失真，英國金融監理局（Financial Conduct Authority, FCA）已宣布自2022年1月1日起，將不再規定會員銀行必須提供LIBOR，亦即LIBOR可能於2021年底退場。中央銀行與金管會今天籲請金融機構審慎評估相關影響，並妥為因應。據了解，銀行公會已經組成工作小組，將於3月底提出LIBOR退場因應措施，並陳報金管會和央行。目前台灣有多少金額的商品契約是以LIBOR作為訂價基準指標，央行和金管會尚未有明確的數據。

由於全球金融商品主要以LIBOR作為訂價基準指標，包括衍生性金融商品、企業貸款、浮動利率債券、證券化產品等，面對LIBOR退場風險，中央銀行與金管會籲請金融機構審慎評估相關影響，並妥為因應，央行和金管會提出3點關鍵方針。

一、尋求替代利率指標，研擬轉換計畫。目前LIBOR 5種報價幣別（美元、歐元、英鎊、日圓及瑞士法郎）之各貨幣主管機關，已提出可供轉換之基準指標，俾利市場參與者應用。

二、檢視現行以LIBOR為訂價指標之存續契約，積極與可能受影響之客戶及交易對手溝通，協商相關合約修改。

三、辨識LIBOR停用與轉換可能造成之風險，包括對業務流程、會計及稅務作業、風險性資產與資本計提模型、資訊系統等之影響，訂定調整方案並定期檢視。

LIBOR（倫敦銀行同業拆借利率）曾是全球引用度最高的利率，管理大約200兆美元的債務和合約，包括房貸和消費性貸款。但經過數年的人為操縱醜聞，這個利率即將退場。目前最被看好的替代方案是SOFR（Secured Overnight Financing Rate，擔保隔夜融資利率），這是由紐約聯準會（Fed）發布，根據金融公司的實際隔夜交易，以美國國債或政府債務作為抵押品借入現金。SOFR的一個優點是它更難人為操控，因為它是以實際交易為主，與LIBOR不同。但SOFR也不是沒有缺點，例如對信貸的敏感性不夠高以及高波動性等。

(時報資訊)