集合住宅越來越多，一個個公寓大廈的管理委員會與物業管理人員組成了直接、有效、普遍的社會基層組織，在社會基層治理中發揮著越來越重要的作用。無論是對抗SARS期間，每年的登革熱防治，還是最近的新冠肺炎病毒，社區防疫，管理委員會與物業管理人員始終都跑在一線，做出及時的因應。

物業服務企業在控制疫情蔓延、促進社會與社區穩定、維護民眾健康等方面發揮了非常重要的作用。但是，另一方面，由於事發突然、組織不力、重視不夠，也出現了許多問題，其中的經驗教訓都值得台灣借鏡。

首先，要避免保全員、清潔員等物業管理從業人員染病。這些人員一旦染病，因為他們每天都與住戶大量接觸，就可能成為社區的超級傳染源，同時，這些工作人員的隔離，會造成原本就非常短缺的人力產生更大缺口，影響社區服務與防疫工作。景文物業管理機構董事長郭紀子建議如下：

1、對一線保全員、清潔員、垃圾清運人員等，給予口罩、手套、防護鏡、防護服等購買配額，減少關鍵崗位人員交叉感染的機率。

2、態勢膠著，疫情防控時間可能會拖長，給物業管理機構帶來壓力。如：人手吃緊、物資保障不足等問題。建議優先保障體溫量測工具、消毒水等物資；疫情當前，趕工拚命，勞資問題對於保全、物管、清潔公司壓力最大，應停止勞動檢查等不必要的干擾，造成公司運行困難。

3、一線清潔、保全人員，是工作辛苦、生活條件差、薪資待遇低的一群人，增加消毒、清潔頻率，管制工作提高要求，都在增加他們的工作壓力，一旦發生社區感染，他們必然更加辛苦，建議在緊急狀態到來時，生活物資分配上給予支援，泡麵、牛奶、麵條、雞蛋等都可以，解決好他們的生活，才能有人做事。

4、所有的業主應該共體時艱，特殊時期，對於保全、物管、清潔公司的服務費用與員工酬勞，酌情增加。

5、保險公司為參與防疫的一線人員設計特定的商業保險，確保一線染病的物業服務人員能獲得專項保險理賠，無後顧之憂。

另外，應該將住宅社區、商辦大樓等公寓大廈管理委員會納入公共衛生突發事件應急或社區防疫計劃組織體系中，他們是落實社區防疫的重要力量。立即針對性地舉辦社區防疫宣導與訓練活動。總之，加強社區防疫，需要大家的配合，對於跑在一線的管委會與物管人員，做得越徹底越好。

(時報資訊)