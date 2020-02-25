隨著新冠肺炎疫情在全球擴散，北韓不斷升高防疫措施，最近嚴禁居民在餐廳等公共場所聚集。但有評論說，《勞動新聞》當天頭版刊登了最高人民會議代議員和全國婦聯幹部等戴口罩登白頭山的照片，這種大規模活動與要求嚴格防疫的作法自相矛盾。

韓聯社引述北韓勞動黨機關報《勞動新聞》25日發文稱，在舉國上下緊張防疫的情況下，應嚴格禁止在餐廳聚餐和在公共場所聚會等行為，旅居海外的居民也應避免在公共場所聚集活動，織嚴織密防疫網。

報導指出，聚眾就餐、近距離交談本身就是疫情傳播的主要管道。文中還強調，不能因為還沒有出現感染者就放鬆警惕，哪怕出現一例確診病例就會招致災難性的後果。《勞動新聞》還刊文介紹了韓國、中國大陸的疫情現狀與防疫措施，並介紹了口罩的選用方法等。

北韓近日取消了原定於4月舉辦的平壤國際馬拉松大賽，國務委員會委員長金正恩上周參謁錦繡山太陽宮時隨行人員也較此前大為減少。

(中時 )