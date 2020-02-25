南陽國小紅花風鈴木，每年盛開報答社區的照顧。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮南陽國小10餘年前種植風鈴木美化校園，因校方與社區居民悉心照顧，每年盛開以報，其中1棵種在加高的地基上，吸收更多養分，每年都開滿花球，被稱為「花王」，最近每天都有人特地來賞花，預計花期還有約半個月。

北港鎮南陽國小10餘年前在校內種植黃花風鈴木、學校周邊種紅花風鈴木，每到花季校內黃花亮麗、校外紅花奪目，成為民眾賞花景點，其中有1棵紅花風鈴木更是盛開搶眼，樹上開滿排球大的花球，非常吸睛。

學校附近居民表示，學校周邊的紅花風鈴木剛種時僅有2公尺高且枝幹細小，大家擔心牠們長不大，每天都會來巡視，颱風來臨前架設支架避免傾倒、天氣乾旱時隨時澆水，結果這些風鈴木像報恩般每年盛開，讓社區充滿生氣。

其中1棵紅花風鈴木長得最高大，約有4公尺，每年都是最早開花向社區居民告知春天的到來，且花朵碩大飽滿，猶如彩球掛在樹上，大家都稱為「花王」，今年花季沒有大雨來攪局，花相完整，遠觀近看都令人心曠神怡。

南陽國小校長蔡維哲指出，前幾天「花王」還有綠葉留在枝頭，這2天葉落花盛，整棵一片洋紅，已有不少民眾拍照上傳網路，還有外縣市民眾特地前來與「花王」拍照留念，紅花風鈴木花期約2星期，請大家把握賞花時機，用愉快的心情共同來抗疫。

(中時 )