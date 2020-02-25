綠竹是基地設計的重要元素。（新北市景觀處提供／許哲瑗新北傳真）

未綠美化前現場布滿泥濘。（新北市景觀處提供／許哲瑗新北傳真）

位在新北市五股區中興路三段旁一處公有地，過去為臭氣熏天的五股垃圾山，去年在「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」下完成整頓，邀請文化大學景觀學系團隊著手綠美化，以「圓與方」為設計主軸，搭配五股曾盛產的綠竹栽植，搖身一變成了別具特色的綠地空間。

新北市農業局景觀處表示，該草坪過去布滿私人違章建築，不僅容易孳生病媒蚊，更嚴重影響當地市容，去年在相關局處整合下剷平建物並還地於民，邀請去年度榮獲全國青年景觀競賽優選隊伍「文化大學景觀學系團隊」著手設計，上月底完工並開放。

「人與自然應和諧共存！」文化大學景觀學系團隊學生表示，設計靈感來自於明信片，以「圓與方」呈現「信件」的形象，「圓」象徵自然循環，「方」則代表規則與制度，傳遞規則與制度皆應遵循自然法則概念，呼籲人們珍惜自然環境；此外綠地特別栽種五股曾盛產的綠竹，受層層灌木環繞，運用距離遠近、高低差及圓的大小變化，營造景觀效果，凸顯漣漪層層的美感。

新北市農業局長李玟表示，新北市景觀處鼓勵青年設計者發揮創意，齊心投入城市每個角落的綠美化工作，這次與「全國青年景觀競賽」優選隊伍合作，成功將五股垃圾山綠化點石成金，不僅增添新北市景觀美學文化，也提升城市質感。

(中時 )