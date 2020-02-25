美國洛杉磯市長Eric Garcetti日前宣布該市已採購美國歷史上最大的純電動大巴訂單，共計155台，其中134台來自大陸電動車大廠比亞迪。消息帶動比亞迪25日A ＋H股價大漲，在A股收升7.02％，報人民幣70.85元，港股漲3.79％，報52港元。

綜合陸媒報導，Garcetti稱讚比亞迪為洛杉磯打造了一支全美國公交巴士車隊。比亞迪在加州蘭卡斯特市成立了北美最大的純電動大巴工廠，所有交付美國的大巴全部本地化生產。此外，比亞迪是北美唯一一家加入當地工會的電動大巴製造商，90％的員工均為當地招聘。

比亞迪北美分公司總裁李柯表示，讚賞洛杉磯交通運輸局的遠見卓識、雄心壯志，以及改善當地空氣質量的迫切願望。比亞迪巴士將成為洛杉磯實現其可持續發展目標的重要組成部分，公司非常驕傲與洛杉磯擁有共同的環保願景和目標。

李柯進一步表示，這個歷史性的訂單非常重要，這不是小批量訂單，也不是試運營訂單，而是實打實的大訂單。經過以往四年的運營，洛杉磯能夠看到我們的電動大巴非常可靠。比亞迪代表著未來，並且致力於在美國長期發展。公司為退伍軍人、單身父母和重返社會人員提供優質工作職位，有效提升當地就業率。這是比亞迪作為全球清潔交通引領者所做的表率。

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