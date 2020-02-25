新冠肺炎影響高中以下各級學校遲至今（25）日才開學，新北市長侯友宜前往江翠國小、中山國中及海山國小3間學校抽查校方防疫工作，指示務必依防疫演練手冊執行三級防護與健康五原則，並要求掌握與關心221名學生滯留中國大陸的學生，掌握所有教職員工生安全、健康狀況及缺課原因。

侯友宜表示，滯留在大陸的學生需要老師和校方多關心，再調查出缺勤狀況與健康狀況，並在放學前召開檢討會，回報教育局。新北市教育局長張明文進一步說明，對於滯留大陸學生，請老師以通訊軟體關心，並協助提供線上學習資源，可以寄數位教材電子檔或寄紙本教材過去。

侯友宜表示，每個在新北市的確診個案自己都瞭若指掌，每天晨報開會，確保防堵做到位，目前新北市居家檢疫、隔離人數3、4000人，最多到5000多，若趴趴走送中央監管，中央不能負擔的，新北會找地方，把他居家檢疫隔離起來，而且要求違規人自費，所以希望居家檢疫一定要配合政府，拜託收到居家檢疫通知書，大家互相體諒包容，絕對不要趴趴走。

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(中時電子報)