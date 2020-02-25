新冠肺炎來勢洶洶！文化部原訂自今（109）年起於上半年首次增加舉辦三月秋冬季（AW）時裝週，惟今年原訂首辦之「2020 台北時裝週AW20（秋冬季）」，近期已有部分國際買家及設計師品牌業者反映將取消參展。文化部考量辦理成效考量，決定延緩秋冬季（AW）台北時裝週之首辦，改自明（110）年啟動，原定今年十月舉辦之「2020 台北時裝週 SS21（春夏季）」仍將如常辦理。

文化部表示，原訂109年3月舉辦之「2020 台北時裝週 AW20（秋冬季）」，截至昨（24）日，已有三十餘位國際買家表示若如期辦理恐無法出席。此外，原獲徵選參與動態秀及靜態策展之設計師品牌，陸續有品牌反映受到布料供應、生產線停工斷鏈等因素恐影響參展。

原訂於本年度新增之「2020台北時裝週AW20（秋冬季）」雖延至明年啟動，但對於原計畫參與品牌秀之品牌已投入之成本，或國內時尚業者今年個別辦理之時尚展演或行銷推廣活動，本部亦將酌予補助，以支持國內設計師創作能量。

文化部表示，第一屆台灣時尚獎亦將延至明（110）年三月，結合明年首辦之「2021台北時裝週AW21（秋冬季）」辦理，讓台灣時尚獎與每年兩季之台北時裝週自明年起成為台灣時尚盛事，藉以表彰卓越之國內時尚設計師與工作者。

(中時電子報)