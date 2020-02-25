1名16歲少女因腹痛難耐，到嘉義市聖馬爾定醫院求診，肝膽腸胃科醫師羅清池透過腹部超音波一掃，意外發現女孩子宮裡有了小生命，醫生說了一句恭喜，女孩男友和未來婆婆滿臉豆花、不知所措，最後少女被協助轉診到婦產科，事後羅清池臉書分享心情，疑問「難道是寒假放太久？」。

羅清池向媒體表示，少女24日由男友、男友母親陪同進入診間，表示過去曾有腹痛經驗，但服藥、就醫後情況有改善，這次又不舒服，推測是老毛病又發作，羅清池問診後幫少女腹部超音波，意外發現少女子宮好像有「小生命」，確認後指著超音波影像告知3人「好像懷孕了」，小男友和他母親一臉不可置信，頻頻問「怎麼會這樣？」。

1名16歲少女因腹痛難耐，到嘉義市聖馬爾定醫院求診，肝膽腸胃科醫師羅清池透過腹部超音波一掃，意外發現女孩子宮裡有了小生命。（取自羅清池臉書／呂妍庭嘉義傳真）

羅清池透過超音波影像研判，少女約有6周孕期，事後將案例貼文分享，進一步提醒家長注意子女生活起居，如發現腹痛不可亂服成藥，應即時就醫，透過醫師專業診斷，才能做正確處置與因應。

羅清池PO文一出，網友紛表驚訝，有網友驚呼「天啊！當媽的應該傻眼」、「驚嚇指數100」，也有人回應「夭壽喔！還是把小孩關在家裡好了！免得搞出人命」，更有網友誇他「胃腸科醫生跨婦產科，超優秀的」。

(中時 )