新冠肺炎疫情期間，缺乏的不只是口罩等醫療物資，民眾關在家裡也需要大量的食物等民生物資。據陸媒指出，近日中國大陸冷凍食品網路銷售量爆增近20倍，賣場銷量也比去年同期成長8成。雖然需求旺盛，但業者同樣也因為疫情而難以全面復工，飽受產能不足之苦，許多熱門食品如冷凍水餃已經斷貨。

《中央社》報導，與餐飲、零售業受到2019冠狀病毒疾病疫情衝擊不同，居家防疫帶來的消費模式改變，促使冷凍食品市場需求激增；個別企業在賣場的銷量較往年同期成長80%，網路銷量更爆增近20倍。

陸媒《新京報》引述市占率超過20%的思念食品配送中心經理王成麗表示，「我們剛過完年時大概有2億元(人民幣，合台幣8.77億元)的產品庫存，現在快發完了」。由於小超商暫停營業、消費者大量囤貨，該公司在大賣場的需求量較往年同期增加80%，現有產能無法跟上，庫存已基本沒有周轉餘地。

報導說，庫存告急的還有安井食品，顧客反映超商和網上旗艦店都買不到，該公司答復稱，「因疫情因素，各地物流受到不同程度影響，公司各工廠正陸續復工」。

據報導，疫情發生以來，思念食品整體銷量相比往年同期成長約30%左右，京東等網路平台銷量成長更為明顯，超過往年同期的20倍。三全食品也表示，近期消費者對冷凍食品的需求大幅上升，各地各系統訂單大幅增加，不少產品持續供應緊張。

但因受到市場激增、產能不足等因素影響，冷凍食品缺貨、斷貨現象陸續出現。在數個知名網購平台，幾乎所有水餃產品都打出了「預售15天發貨」的標註；店鋪也接到倉庫通知暫緩接受冷凍食品訂單。

在網路社群微博，關在家裡防疫的大陸網友不再討論那一家餐廳好吃，反而多在分享冷凍食品消費的經驗；其中以泡麵、水餃的討論最多。

(中時電子報)