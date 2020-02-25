新冠肺炎疫情嚴峻，醫界憂心每年宗教界的盛事大甲媽祖遶境恐成防疫破口，紛紛站出來希望鎮瀾宮停辦，但鎮瀾宮日前仍宣布照常舉辦，每年遶境停留的新港地方人士憂心忡忡，文史工作者謝東哲就呼籲中央應下令暫緩辦理全國大型宗教活動，不要被政治販仔綁架。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境是台灣的宗教盛事，新港奉天宮是遶境終點，停留1夜後啟程回鑾大甲，近萬名信徒會停留在新港共食、共宿，各界憂心成為防疫破口，在地不少店家也揚言關店到外地避難。

謝東哲表示，日前新港奉天宮與民間社團和國中小家長開的疫情臨時會，大家一面倒建議暫緩媽祖進香遶境大型活動，表明因重大疫情漫延不歡迎、不接待、不供餐，不少家長也憂心學校空間借給信徒後，消毒等工作是否夠全面等，但奉天宮最後仍決定配合如期舉行。

謝東哲強調，台灣是孤島，不像韓國、日本出事了有國際組織可奧援，若因疫情嚴重海空運輸被中斷，後果不堪設想，且若疫情因大型宗教活動在嘉義縣形成破口，大家也會成千古罪人，讓新港媽祖幾百年香火毀於一旦。

謝東哲呼籲，應由中央疫情中心下令，暫緩全國大型宗教活動辦理，不要被政治販仔和神棍綁架，共度人類史上的難關。

(中時 )