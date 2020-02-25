今(25)下午5時許，台64線八里往新店方向約12.5公里處，過五股二交流道前方，驚傳貨車火燒車意外，車頭燃起熊熊烈火，濃煙直上天際，目前消防隊及工務段已緊急到場處理，火勢也於5時32分撲滅，事故一度造成車流回堵近1公里，詳細事發原因，仍待進一步釐清。

據了解，33歲王姓貨車駕駛工作為修剪樹木，因此當時車斗上載有不少樹枝、樹葉，事發當下，疑似引擎因不明原因燃燒，王男嚇得立刻下車逃生，所幸並未受傷，相關單位已於5時40分排除事故現場，現場交通恢復順暢。B

(中時 )