台64火燒車 車輛回堵1KM 17:562020/02/25 中時 吳亮賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台64線八里往新店方向約12.5公里處，驚傳火燒車意外。(摘自我是五股人) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(25)下午5時許，台64線八里往新店方向約12.5公里處，過五股二交流道前方，驚傳貨車火燒車意外，車頭燃起熊熊烈火，濃煙直上天際，目前消防隊及工務段已緊急到場處理，火勢也於5時32分撲滅，事故一度造成車流回堵近1公里，詳細事發原因，仍待進一步釐清。 據了解，33歲王姓貨車駕駛工作為修剪樹木，因此當時車斗上載有不少樹枝、樹葉，事發當下，疑似引擎因不明原因燃燒，王男嚇得立刻下車逃生，所幸並未受傷，相關單位已於5時40分排除事故現場，現場交通恢復順暢。B (中時 ) #公里 #火燒車 #64 #火勢 #天際 也許您會感興趣 推薦閱讀 《基金》疫情催升美元資產走強，股債配置六四比 10:172020/02/21 財經 苑裡水坡里垃圾場傳火警 冒濃煙大火 15:012020/02/22 社會 包機撤離鑽石公主號 4澳洲人「返國呈陽性」共6人感染 15:382020/02/22 國際 北京公佈64家合格集體用餐配送單位 上海廣禾堂餐飲北京分公司上榜 19:132020/02/22 兩岸 疑酒後縱火 一男傷重送醫 05:012020/02/23 社會 美軍超級大炮意外公開 射程達1600公里 22:212020/02/23 軍事 爆炸聲連續響 嘉義市舊燈會區火燒車 12:312020/02/24 社會 彰化狠父失控刺傷子後 陳屍媳婦車內 22:162020/02/24 社會 父刺傷子逃逸 轉眼竟成焦屍 04:102020/02/25 地方新聞 為錢反目 老父砍子畏罪逃逸竟成焦屍 08:182020/02/25 社會 社會熱門新聞 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 台74線重大車禍 遭遊覽車聯結車夾扁 母無生命跡象2童送醫 - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 太爆笑！單身21年女大生拜月老 擲無筊出這招…聖筊立刻出現 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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