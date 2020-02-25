觀光局今（25）日傍晚公布2019年全年國際旅客來來狀況，共1,186.4萬人次，較2018年1,106.7萬人次成長7.2％。其中，中國大陸是台灣最大旅客來源國，去年有271.4萬人次來台，但是在陸客禁令下，2019年「年成長不到1％」，成長力道萎縮。

觀察來客數字，接續第二名是日本216.8萬人次，年成長10.1％；第三名是港澳地區，175.8萬人次，年成長約6.3％。第四名是韓國達124.3萬人次，年成長21.9％。第五則為美國60.5萬人次，漲幅也有4.3％。

進一步對比可發現，去年9～12月在陸客禁令下，陸客來台人數年成長連續4個月，負成長約50％，拖累陸客2019年全年總人次，只比2018年多出18,450人，漲幅僅有0.68％。而去年國際旅客成長動能，主要來自日本、韓國，而東南亞的菲律賓、泰國年成長也有2～3成，年度總人次分別站上50萬、41萬人次。

(工商 )