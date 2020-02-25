2020年折疊式手機面板出貨估約290萬片 17:452020/02/25 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據CINNO Research預估，雖有三星和華為等手機品牌巨頭的加持，但折疊式手機供應鏈仍有很多問題，因此下修2020年全球折疊式手機面板出貨量至290萬片，相比2019年約50萬片的銷量成長517％。至2024年全球折疊式手機面板出貨量有望上升至3800萬片，近5年的年複合成長率CAGR達141％。 (工商 ) #折疊式 #萬片 #手機面板 #出貨量 #加持 也許您會感興趣 推薦閱讀 鈺太數位麥克風 出貨喊衝 04:102020/02/21 證券．權證 《半導體》聯詠短線恐受新冠影響，長線5G大餅仍吃得到 11:082020/02/21 財經 沒有口罩之亂 政院：口罩是世界最便宜 17:002020/02/21 政治 蘋果忍不住 催iPad Pro鏈趕出貨 04:102020/02/24 財經要聞 首季出貨年減逾1成 PC供應鏈 最快4月正常產出 04:102020/02/24 產業．科技 矽創感測器助攻 全年業績喊衝 04:102020/02/24 證券．權證 疫情燒 可口可樂Q1營收、出貨量預估下滑 16:132020/02/24 財經 華為：2019年手機出貨量2.4億支 超過預期 21:572020/02/24 財經 陸智慧手機出貨量大跌37％ 16:102020/02/25 財經 中金看衰大陸全年手機出貨 看好小米突圍 16:202020/02/25 財經 財經熱門新聞 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 美股狂崩千點！驚揭2大恐怖兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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