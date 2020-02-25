根據CINNO Research預估，雖有三星和華為等手機品牌巨頭的加持，但折疊式手機供應鏈仍有很多問題，因此下修2020年全球折疊式手機面板出貨量至290萬片，相比2019年約50萬片的銷量成長517％。至2024年全球折疊式手機面板出貨量有望上升至3800萬片，近5年的年複合成長率CAGR達141％。

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