南港輪胎（2101）董事會25日決議，將配發2019年下半年盈餘分配，每股現金股利0.75元；南港輪胎指出，南港從今年起，會確定未來每年二次發放股利的政策，上半年配息0.75元，下半年的8月會再配一次。

南港自結去年稅前淨利13.53億元，每股稅前盈餘約1.62元。是近八年來高點。

對於下半年股利的分配，南港輪胎正面看待；南港指出，今年本業持續看好。市場預估今年全球輪胎需求14億條，為持平表現，歐洲市場衰退1％、日本2％，唯獨北美逆勢成長1％，這對以北美為主要市場的南港營運成長動能有加分。

另外，原物料價格預估盤整、下調為主，加上產品朝電動車胎、智慧輪胎等結構調整，毛利還有提升空間。

目前手中訂單滿滿，南港指出，因應客戶要求，南港將要擴充產能，新豐廠將採取立體化廠房，現階段該廠年產能約550萬條，一旦廠房立體化後，有望帶動年產能600萬至700萬條、增幅27％；除此之外，南港也規劃於東歐、緬甸等地設廠。

「世界明珠」建案的銷售，會是南港今年最大的獲利成長動能；南港指出，住宅部分共有210戶，現在已經出售了79戶，部分商辦更被聯強集團認購。至於獲利入帳方式，南港董事會已同意，將透過出售「世界明珠」開發商南榮開發四成股權的方式，讓獲利入帳。

(工商 )