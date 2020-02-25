中鋼25日核定新一波一級以上主管職務異動，包括行政部門助理副總經理黃一中調任總經理特別助理、公共事務處長鍾錫洲升任行政部門助理副總經理等16人，將分別自2月29日與3月1日起生效。

中鋼核定司一級以上主管職位異動如次：（一）行政部門助理副總經理黃一中調任總經理特別助理。（二）公共事務處處長鍾錫洲升任行政部門助理副總經理。（三）營業銷售處處長黃凱民升任業務部門助理副總經理，仍兼任營業銷售處處長。（四）事業發展處處長陳冠富升任企劃部門助理副總經理。（五）原財務部門專案處長陳瑞騰升任工程部門助理副總經理，仍派任中國鋼鐵結構股份有限公司服務。（六）煉鐵廠廠長李昭祥升任生產部門助理副總經理，並派任中龍鋼鐵股份有限公司服務。（七）資訊系統處副處長許家瑞升任資訊系統處處長。（八）原工業工程處副處長于長進升任企劃部門專案處長，仍派任中鋼保全股份有限公司服務。（九）煉鐵廠副廠長張重燦升任煉鐵廠廠長。（十）生產計劃處副處長劉憲東升任生產計劃處處長。（十一）公共事務處第一組組長蔡明諭升任總務處副處長。（十二）公共事務處第二組組長孫宏魁升任公共事務處副處長，並代理處長職務。（十三）原成本處專案組長蔡易璋升任成本處副處長，仍派任中鋼日鐵越南公司服務。（十四）事業發展處事業管理組組長黃富昌升任事業發展處副處長，並代理處長職務。（十五）煉鐵廠第二高爐工場主任陳震江升任煉鐵廠副廠長。（十六）煉鋼廠第二轉爐連鑄工場主任周文賢升任煉鋼廠副廠長。

中鋼表示，以上人事異動第（十三）及（十六）項自109年2月29日起生效，其餘自109年3月1日起生效。

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