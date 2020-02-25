猛男在台上表演鋼管秀，沒想到下一秒鋼管竟然斷裂！猛男當場摔到在地還導致一名婦人也跟著受傷，這樣倒楣的情況沒想到真實在英國上演！

孫女帶75歲阿嬤看火辣鋼管秀，沒想到阿嬤被猛男撞到腦震盪！（圖／Metro.UK）

倫敦肖迪奇區(Shoreditch)的知名俱樂部For Your Eyes Only，22日有男舞者在台上表演鋼管秀時，鋼管突然斷裂…導致男舞者當場摔到地上，還導致觀眾席上一名75歲婦人受傷，男子因腿部受傷送醫，倒楣的婦人也因為頭部受傷跟著送醫。

孫女帶75歲阿嬤看鋼管秀，沒想到系壓秒被猛男里奇斯撞到腦震盪！（圖／里奇斯臉書）

老婦人的孫女路易絲(Gemma Louise)表示，當天她在俱樂部舉行訂婚派對，才會邀請祖母一起參加，結果精心安排的派對全被毀了，當時，32歲的男舞者里奇斯(Lewis Riches)，正在表演令人血脈噴張的猛男秀時，6公尺長的鋼管突然斷裂，導致他從舞台上摔下、撞到這名75歲奶奶。目擊者表示，「他們2人動也不動倒在地上，好像死了一樣，真是太可怕了」。

里奇斯的腳傷需要手術，同時靜養6個月！（圖／里奇斯臉書）

原先工作人員還搞不清楚狀況，「後來終於有人發現男舞者腳嚴重彎曲，而老婦人則是因為腦震盪與頭部受傷，一起送醫治療，里奇斯的腳傷需要進行手術，身為2名小孩父親的他，必須靜養6個月，他計畫身體好轉後，去探望這名老婦人。

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(中時電子報)