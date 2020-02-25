新埤鄉土雞場確診禽流感，現場撲殺3萬174隻雞。（屏東縣動物防疫所提供／謝佳潾屏東傳真）

新埤鄉1處土雞場20日主動通報防疫單位飼養家禽有異常死亡，屏東縣動物防疫所即依標準作業程序啟動防疫機制，並採樣檢體送家畜衛生試驗所檢驗，24日確認感染H5N2亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所緊急前往現場撲殺3萬174隻土雞，並進行消毒等相關作業。

屏東縣動物防疫所指出，現場撲殺的10周齡土雞共計3萬174隻，有紅羽土雞2萬545隻、皇金雞9629隻，而後再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險；另同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

屏東縣動物防疫所表示，將嚴密監控禽流感疫情發展，持續加強養禽場周邊環境消毒，降低環境中存在的病毒，並執行養禽場主動監測採樣以即早發現禽流感病毒並採取防疫措施。

同時也呼籲養禽業者，因土雞場多採長時間分批出雞，致運禽人員、車輛及箱籠頻繁進出禽場，增加染病風險，業者應縮短出雞時間，降低前揭人員、車輛及箱籠進出禽場頻率，並加強養禽場生物安全防範措施。

(中時 )