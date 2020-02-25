江啟臣赴新店拜會洪秀柱。(江啟臣國會研究室提供)

國民黨主席補選將於3月7日投票，參選的前副主席郝龍斌、立委江啟臣，本月19日、24日接連到新北市新店區「中華青雁和平教育基金會」拜訪前黨主席洪秀柱。洪秀柱今天在臉書表示，對於兩人勇於逆境承擔，她給予肯定和鼓勵，強調「兄弟登山，各自努力」、「願天佑中國國民黨」。

洪秀柱表示，江啟臣昨天來訪，兩人相談約一個半小時，對攸關台灣未來前途與安危的兩岸路線及國民黨創黨宗旨、中華民國憲法精神等，都有充分溝通交流，相談甚歡；另一方面，郝龍斌19日曾拜訪洪秀柱，洪透露，針對上述這些議題，郝也和她交換意見。

洪秀柱強調，她從政以來始終如一，只要對國家社稷、人民福祉有意義、有貢獻的，都會為所當為、不計毀譽、堅持奮鬥，國民黨當前適值艱危之際，郝龍斌、江啟臣兩人勇於逆境承擔，她感嘆佩服之餘，均予肯定和鼓勵，並寄予無限祝福與期待。

洪秀柱最後強調，兄弟登山，各自努力，並祝福郝、江兩位同志，願天佑中國國民黨。

(中時 )