基隆市中小學運動會將取消開、閉幕式，減少群聚接觸可能。（資料照）

新冠肺炎疫情延燒，大台北地區僅基隆市仍維持「0確診」，市長林右昌25日在市政會議宣布取消今年基隆市中小學聯合運動會開、閉幕式活動，接下來如2020基隆童話藝術節、市府幹部策勵營等活動，都會延期辦理，等到疫情和緩再舉辦。

林右昌表示，為減少群聚感染風險，原訂3月21日舉辦「市府幹部策勵營」活動，將延期並等疫情和緩後再行辦理，4月2至5日舉行的「童話藝術節」活動，將延期舉行，至於基隆市中小學聯合運動會取消開、閉幕儀式，其餘賽事正常進行。

緊接著清明掃墓祭祖，民政處正研擬相關作法，像是延長服務期間，以疏散清明掃墓人潮；另針對近來韓國疫情大爆發，基市府公務員，含約、聘僱人員等適用公務人員任用法之員工，24日起禁止休假出國前往中港澳以及疾管署公告的1至3級旅遊警示地區。

針對防疫期間，醫療院所控管酒精、酒精棉片及口罩等物資，醫護人員口罩戴到耳朵痛，洗手洗到乾燥脫皮，穿上隔離衣的悶熱、缺氧，以及無法隨意喝水、如廁的辛苦，和照顧疑似個案的壓力，林右昌也特別向醫護人員致敬並祭出對策。

對於醫護人員對醫療口罩的需求，林右昌也指示即日起採取「一次發放七天共21個」的方式，務必讓醫護人員在對抗疫情時，沒有後顧之憂。此外，市內330名列管居家檢疫民眾所需口罩，也要求一天一片，一周共7片，務必確實到位，最多可一次發放14片。

(中時 )