度過史上最長寒假，25日終於開學，台東縣各校均以最高規格落實防疫措施，秩序尚稱良好，為避免群聚感染，台東高中、寶桑國小均採直播方式辦理始業式，縣府教育處統計，全縣國中小開學首日，到校後檢測身體不適請家長帶回者26人。

開學首日，台東高中校長蔡美瑤以直播方式，透過視訊，向在教室裡的學生精神講話，她說，防疫工作是1場馬拉松，開學後若真有因感染疫而全班停課，老們師研擬出相關計畫，希望停課不停學。

台東女中過去為防志航基地戰鬥機噪音，都緊閉門窗，但為了保持通風，現在必須打開，噪音勢必影響上課的流暢度，不過，校長王垠認為，現階段仍以防疫為優先考量。

教育處長林政宏一早6點30分就前往有1600名學生的新生國中視察防疫作為，學校出動紅外線熱影像感測儀和額溫槍來雙重量測；人較少的小學校，包括富山國小利吉國小分校、大鳥國小愛國蒲分校不到10分鐘就量測完畢，新生國小校長張瑞群也親自在校門口為學童雙手噴消毒水。

林政宏表示，紅外線熱影像感測儀使用上效果還不錯，學生經過掃到身體馬上顯示體溫，大大縮短量測時間，未來將評估給其他國中小較大型學校補助採購；經統計全縣國中小開學日首日因感冒未到校人數計127人，學生到校後檢測身體不適請家長帶回人數計26人。

對於是否擔心遭感染，郭姓家長表示，台灣尚未發生社區感染，對政府控制疫情有信心，中央怎麼規定就怎麼做，不會太擔心；但也有家長說，不太放心也沒辦法，只希望能做好防疫措施。

(中時 )