為減少民眾進出醫院的機會與風險，急診車道旁增設慢箋院外領藥窗口，提供便民服務。(圖/恩主公醫院提供)

因應新冠肺炎疫情，恩主公醫院於農曆年前立即啟動防疫應變措施，不僅規劃完善的防疫問診採檢流程與動線、更於急診外設置負壓隔離檢疫站，並於本(2)月7日啟用，若民眾有發燒跡象、旅遊史及有急性呼吸道症狀民眾，將引導前往急診外的負壓隔離檢疫站進行問診及篩檢，以避免院內交叉感染風險，做好社區防疫的第一線。

恩主公醫院除了實施門禁管制，凡進入醫院者需戴口罩、酒精乾洗手、紅外線體溫量測體溫，更於本月17日加強門禁管制，民眾須攜帶健保卡查詢TOCC史，當有發燒、旅遊史並有急性呼吸道症狀的民眾，如需就醫將引導前往急診外負壓隔離檢疫站，進行問診及詳細診療服務，醫護人員可以透過院外負壓隔離檢疫站進行採檢工作，像是移動式X光機等，另配置HEPA高效濾網，可快速、有效的降低病毒擴散，若有類似新冠肺炎患者，將直接送入負壓隔離病房。

恩主公醫院表示，本院於一月就已提前建構完善的防疫應變措施，除了實施門禁管制，還有設置急診外的負壓隔離檢疫站，以及相關防疫物資等提前備齊，以守護社區防疫第一線，全力對抗、防堵疫情，建構最堅強的堡壘，擔任大家的健康守護神，同時為減少民眾進出醫院的機會與風險，自本月24日起提供「藥來速」慢箋院外領藥窗口等便民服務。

(中時電子報)