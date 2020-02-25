109學年度大學學科能力測驗成績正式公告， 台中市華盛頓高中繼去年優異表現後，今年成績再次突破達標，以精緻中小型學生數的學校來說，此次表現相當傑出亮眼。

華盛頓高中此次學測四科60滿級分共2人，四科達56~60級分共17人，自我挑戰五科達70級分以上共4人，皆達台大錄取標準。各科達滿級分共51人次，達頂標成績共164人次，在在顯示學校平時學科紮實的授課培訓，也讓學生在大學升學的激烈競爭中搶佔優勢位置。

這次學測四科滿級分的鄭丞祐說，自己的目標是醫學系，這次的學測成績讓自己距離目標又更近一步，感謝學校老師用心教學，且為學生做好歸納整理及提醒，讓他能抓住考試重點，準備大考事半功倍。而且學校也已經為想報考醫學相關科系的學生做好規劃，成績一公布就開始進行備審資料審查及模擬面試，讓大家能提早練習，準備更充足。

另外也在學測獲得四科滿級分的蔡其翰也表示，學校在面對各項變革時，總是會整合資源提早規劃因應，讓學生不用自己摸索，令人很放心。之前他在學校的積極培訓下，參加2019年國際地球科學奧林匹亞競賽榮獲佳績，並以優異表現獲得申請推薦錄取國立台灣大學地質科學系，在這次的學測中考取四科滿級分也為自己的另一個目標-台大資訊工程學系之路開拓出亮麗的一頁。

華盛頓高中校長劉一欣表示：「現今的大學升學方式雖然多元，但若想取得絕佳優勢，學測是關鍵的第一關。這次學生能有如此表現，全校師生皆感到開心。現在華中已經啟動第二階段的升學輔導，希望除了成績優異之外，在書審及面試的關卡上也能再次為學生達到加乘效果，進而考取理想大學。」

(中時 )