立法院前院長蘇嘉全為何只當一任國會龍頭就放棄？副院長蔡其昌今接受廣播專訪時說，就他在看，第一個原因是為了讓姪子蘇震清進入不分區；第二，蘇嘉全是行政幹才，調和鼎鼐不是他愛的一件事，但當立法院長只能整天協調各方意見，不太有發揮空間，這是協調人最大的痛苦。

蔡其昌今天接受廣播專訪，被問到蘇嘉全為何只當一任立法院長就離開時表示，他說，他個人是這樣看，第一，今年的立委選舉，屏東選區確定從3席次變2席後，民進黨原本是希望讓其中1人改列不分區，而這個人原本可能是蘇震清，因此，身為不分區立委的蘇嘉全就認為應該讓年輕輩出來，否則一個家族就佔了2席不分區也很怪，社會或許會有不同的看法。

蔡其昌說，第二個原因可能是，蘇嘉全是一個行政幹才，調和鼎鼐不是他愛的一件事情，他可能當屏東縣長、當部長、當農委會主委都覺得做得很好，幹的事情比較符合他的個性，但當立法院長後，整天都在立院協調意見，自己意見不能太發揮，這是協調人最大的痛苦。

蔡其昌說，當立法院長對蘇嘉全來說「不是他人格特質喜歡的項目」，加上屏東選區席次縮減的因素，就讓蘇嘉全決定就做到這裡。

(中時 )