新冠肺炎在南韓不斷蔓延，也在當地掀起「口罩荒」。南韓政府25日宣布，周三（26日）凌晨零時起限制口罩、乾洗手等防疫用品出口，期限至4月30日為止。

南韓食品醫藥品安全處處長李義表示，政府決定，周三起「原則上」禁止口罩出口，出口量限制在當日產量10％以內，並規定產量一半以上的口罩必須優先供應給南韓郵政等公共營運商。所有生產商必須每日向政府通報產量及國內運輸情況，若同一筆交易涉及1萬個口罩，也必須呈報。

在疫情重災區的大邱市，已經出現口罩短缺情況。連鎖超市E-Mart周一在大邱分店出售口罩，引來超長人龍排隊搶購。報導指，E-Mart優先在大邱、慶北售賣212萬個口罩，沒想到大邱分店開賣前就已經大排長龍，繞了好幾圈，開賣短短2小時就出售了48萬個，達到當日販售限制。E-Mart隨即宣布，規定每位客人限買30個，以讓更多民眾買到口罩。

(中時 )