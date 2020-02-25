新冠肺淡疫情未止，觀光飯店同業陸續傳出暫停部分時段餐飲服務消息，台北老爺酒店逆勢操作，除LeCafe自助餐平假日全時段照常服務，並回饋3月限定「兩人同行~下午茶1,000元」起，同時推出「元氣健康餐盒」外帶餐盒250元起，由主廚全新研發設計，強調採用具抗氧化等天然保健食材、增強免疫力。

此外，台北老爺酒店並發送「1,000元國人旅遊補助券」、凡住宿台北老爺、每晚現省一千，住多久、省多久。

台北老爺酒店「Le Cafe」咖啡廳春日午茶特惠，即日起至3/31日不分平假日，凡兩人同行可享特惠最低1,000元起。

台北老爺集合酒店三間餐廳主廚，精心全新設計，即日起推出首次「元氣健康餐盒」外帶服務，五款中、西、日式精緻外帶餐盒，只要250元起，便可輕鬆享用強調純天然、現點現做外，食材也經特別挑選的盒餐。其中包括有咖啡廳『「紅咖哩雞肉飯」、「老爺日式咖哩牛肉飯」，明宮中餐廳「藥膳叉燒油雞飯」，中山日本廳以現炸鮮蝦為主菜，加入含有豐富膳食纖維的鴻禧菇和香菇，再搭配日式味噌湯，兼顧美味與營養。

老爺酒店表示，外帶訂購，請於取餐一小時前來電或傳真訂單訂購，大倉日航集團One Harmony會員可享優惠9折，團體訂購15盒以上、台北市地區可免費運送。

(工商 )