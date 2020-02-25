受到COVID19疫情全球蔓延影響，市調機構IDC預估，今年全球資訊通訊及電信支出（ICT Spending）年成長率為6個百分點，資訊投資（IT Spending）年成長率為5個百分點，但考量到疫情的不確定性，預期企業會緊縮短期投資，未來仍有向下修正的風險。

IDC表示，若排除智慧型手機，全球IT支出將由2019年的7％、下降至2020年的4％，軟體支出成長則小幅從10％、下降成不到9％，IT服務由4％、下降至3％，放緩的主要原因是預期PC市場由軟體升級驅動的換機潮購買週期已經結束，另外如Google這類超大規模服務提供商（Hyperscale Service Provider），雲端基礎設施和數位服務提供商將繼續增加其IT支出，以滿足終端用戶對雲端和數位服務的強勁需求，隨著越來越多企業將IT預算轉移至「IT即服務」模式，雲端和數位服務將繼續以兩位數的速度增長。

IDC認為，2020年成長動能取決於智慧型手機換機周期的量能，但這個量能受到COVID19疫情爆發而有可能中斷，預測2020年PC銷售將比去年下降，伺服器、儲存設備支出投資將無法恢復到2018年的成長水平，軟體、IT服務和其他技術包括AI和物聯網則為重要的成長動能。

隨著對數位轉型的投資繼續推動，IDC預計全球ICT市場將保持6％的年增長率，其成長將來自雲端服務，人工智慧等新興技術部署，而企業將繼續向數位化的長期過渡。

而在中國市場方面，IDC預期疫情將對中國的ICT的影響將高於對中國整體經濟的影響，其中硬體市場及B2C相關產業受到的影響將比軟體市場和B2B來的大，中國ICT市場在2020年第一季降幅高達10％、創下歷史最慘，PC和智慧型手機銷售則將至少下降30％，伺服器、網路和儲存銷售將下降15％，人工智慧和巨量資料也將受到影響，但仍將保持成長。

就中國整體經濟來說，電子資訊、食品服務、零售、娛樂和旅遊等均受到疫情影響，此次疫情對中國經濟的影響大於2003年的SARS，預計受影響最大的五個產業是分別是飯店餐飲服務業、旅遊業、批發零售業、運輸業和製造業。另外值得注意的是，疫情也將可能對醫療保健，政府，公共部門以及互聯網和新媒體等行業產生影響。

(工商 )