新冠肺炎疫情肆虐，在嚴峻的疫情影響下，去年底杜德偉才剛完成「起來get up巡迴演唱會」北京首站演出後，原本下月澳門站演出也得延期舉行，只好與家人留港防疫，並趁機陪伴妻兒，盡情享受親子樂。杜德偉還為3歲兒子「AJ」首次下廚，給他烤了一個超級愛心的巧克力草莓蛋糕，逗得AJ開心不已，連聲稱讚：「Daddy好棒啊！」

杜德偉為兒子首次做蛋糕。（滾動工作室提供）

為了留住這甜蜜時刻，杜德偉的老婆李曉冰則充當攝影師把溫馨父子樂的片段拍下來，影片中蓄了鬍子的杜德偉，一副型爸模樣，從烤爐拿出蛋糕的一刻，已被孩子讚嘆不已，雖然首次出手，但成品卻相當不錯，連老婆也禁不住說：「Nice！」

杜德偉帶兒子AJ採草莓。（滾動工作室提供）

杜德偉帶兒子AJ採草莓。（滾動工作室提供）

在製作蛋糕的過程中，小朋友目不轉睛看着眼前的巧克力蛋糕，用力跟爸爸配合將草莓放上蛋糕上，等待完成的時候，AJ更迫不及待地一口一口品嘗與爸爸合力製造的蛋糕，杜德偉看著吃得滿嘴巧克力醬的小朋友，心滿意足，而鏡頭外的老婆也被父子倆的溫馨場面逗得笑聲連連。

杜德偉兒子AJ大口吃草莓巧克力蛋糕。（滾動工作室提供）

杜德偉老婆表示，在家中灌輸小朋友注意衛生，勤洗手、出外緊記戴口罩，小朋友也乖乖做足防禦措施。這陣子天天在家的AJ，每天每餐都吃得津津有味，陪吃的她嘆謂肥了不少，但沒想到杜德偉都沒吃胖。此外，趁天氣好的日子，他們一家三口也到戶外摘草莓和釣魚，在注意衛生的同時，享受家庭之樂。

(中時 )