南投縣觀光產業聯盟，25日在泰雅渡假村跳健康操。（廖志晃攝）

南投縣觀光產業聯盟，邀請全民到南投旅遊、踏青、「森」呼吸。（廖志晃攝）

南投縣觀光產業聯盟，邀請全民到南投旅遊。（廖志晃攝）

南投縣觀光產業聯盟大地遊戲，鼓勵民眾到戶外運動。（廖志晃攝）

南投縣觀光產業聯盟，25日在泰雅渡假村烤肉戶外聯誼。（廖志晃攝）

新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光旅遊業，南投縣觀光產業聯盟25日在泰雅渡假村，以「防疫森呼吸，南投踏青去」為主題，廣邀全國民眾走出戶外，到南投旅遊；縣長林明溱也鼓勵民眾到南投踏青，身體健康更能提升免疫力。

林明溱表示，衛生福利部和各縣市政府，都嚴格掌控疫情，而且做得很好，這是台灣的福音，民眾不必太擔心，歡迎大家到南投，在陽光下森林浴、欣賞秀麗景觀，身體更健康。

南投縣觀光產業聯盟協會理事長林志穎表示，聯盟成員涵蓋觀光、旅宿、美食等產業協會，每年新春齊聚交流，今年因受新冠肺炎疫情影響，特別選在景色秀麗的泰雅渡假村跳健康操、草地團康大地遊戲、及烤肉趴等，示範戶外活動也鼓勵民眾走出戶外，在大自然中享受樂趣，放鬆身心靈。

縣府觀光處長王源鍾表示，南投擁有好山好水的大自然優勢，且有多元豐富的在地深度旅遊行程及美食，因應這波疫情衝擊中，縣府正努力尋求突破點，將繼續結合各觀光旅遊業者，以健康為主題行銷，鼓勵民眾走出戶外，到南投旅遊。

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，南投縣北港溪溫泉區2019年榮獲有「台灣溫泉界奧斯卡」之稱的「金泉獎」；東埔溫泉水屬於弱鹼性碳酸泉，酸鹼值7.7，水質清澈，顯示南投縣的溫泉非常優質；在抗疫期間，大家不必恐慌，多到空氣流通的戶外踏青，呼吸新鮮好空氣，更有益身心健康。

林志穎表示，因為民眾不敢搭乘遊覽車，因此團體旅遊人數下降許多，但是，南投有多元的旅遊方式，不論是日月潭的明媚風光，清境的高山風情，溪頭和杉林溪的負離子，東埔、泰雅的溫泉好湯，都是健康天然可以增強免疫力，請民眾把握好時機到南投踏青、「森」呼吸。

(中時 )