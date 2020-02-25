民進黨北市議員王世堅遭人惡意造謠中傷。（王世堅辦公室提供／張穎齊台北傳真）

新冠肺炎全球延燒，卻有網友造謠PO文自稱，民進黨北市議員王世堅跟他爸爸說肺炎已導致台灣超過500例，死亡達200人，蔡政府不敢公布。王世堅25日表示，強力譴責特定假帳號惡意造謠，自己從未如此講過，這已可依《傳染病防治法》處300萬以下罰金，必要時會採法律途徑。

幾名網友在臉書社團與留言串PO文指出，他對台灣太失望了，爸爸是民進黨議員，上次和王世堅聊天時提到，說現在台灣已超過500例、死亡200了，台北、花蓮特別是重災區，但蔡當局不敢公布，怕引起民憤，通知了幾家綠媒專門造謠抹黑對岸，他很憤怒，難道台灣人不配知情嗎？

王世堅聞後憤怒表示，所有台灣的疫情相關資訊，防疫中心均有公開上網，阿堅從未與任何人討論過造謠者所提及的疫情內容，請造謠者自重，依《傳染病防治法》第63條規定，若散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處300萬元以下罰金。

王世堅辦公室指出，已蒐集所有相關證據，必要時將採法律途徑，除惡務盡。

(中時 )