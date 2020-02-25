強調原創作品的 OTT 平台，Apple 宣布，購得奧斯卡金像獎得主馬赫夏拉‧阿里(Mahershala Ali)主演的全新原創電影《Swan Song》。這一部原創作品將與其他即將上映的 Apple 原創電影一同在電影院及Apple TV + 上播映，當中包括 2020 年 Sundance 電影節國際紀錄片評審團大獎得獎紀錄片《Boys State》、《The Banker》、《Beastie Boys Story》、《On The Rocks》及《Wolfwalkers》等。

Apple 宣布，Apple TV+將推出憑藉《幸福綠皮書》(Green Book)、《月光下的藍色男孩》(Moonlight)獲得兩座奧斯卡金像獎的馬赫夏拉‧阿里所主演的新電影《Swan Song》，本片同時也將在各大電影院上映。這部電影將交由 Apple 和 Anonymous Content 負責製作，於今年春季開始拍攝。

《Swan Song》是一齣體裁創新的戲劇，由奧斯卡獎得主 Benjamin Cleary (《愛，無礙》(Stutterer)，獲得第 88 屆奧斯卡最佳真人實境短片) 執導及編劇。這部電影以不久的將來為背景，探討了人們為了讓所愛的人過著幸福的生活，會付出多少心力，並且願意犧牲多少。

Apple 電影發行及採購負責人 Matt Dentler 表示：「Benjamin 的《Swan Song》劇本很快與我們產生共鳴。我們迫不及待想將 Benjamin 描繪的世界與馬赫夏拉無與倫比的才華結合在一起，向世界各地的觀眾傳遞這個深刻感人的故事。」

Adam Shulman (《Defending Jacob》) 和 Jacob Perlin (《The Amazing Johnathan Documentary》) 將代表 Anonymous Content，與 馬赫夏拉阿里 一同製作此片。

Anonymous Content 旗下的 Adam Shulman 與 Jacob Perlin 表示：「Benjamin Cleary 是難得一見的奇才，他巧妙地將人的情感融入到電影作品中，這樣的手法啟發了許多由 Anonymous Content 開創的電影巨作，例如《王牌冤家》和《變腦》。我們由衷感謝能與 Mahershala Ali 和 Ben 一同創作這部啟迪人心的電影，這將會造成一股大轟動。」

Benjamin Cleary 表示：「《Swan Song》的創作已經持續好一段時間了，我和 Apple 長談之後，我知道他們完全理解我心中的理想願景。馬赫夏拉同意加入我們之後，我就有預感成果將會不同凡響。能在 Apple 與 Mahershala 和 Anonymous 合作拍這部電影，實在是夢寐以求。」

(中時電子報)