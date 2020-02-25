立法院第10屆第1會期各委員會名單今日出爐，民進黨內政、衛環委員會各有9人最多，預料是為了新冠肺炎疫情後續處理追蹤所做部署。外界關心民眾黨立委賴香伶因未能抽中，而無緣進入衛環委員會。

賴香伶是前台北市勞工局長，過去被網路鄉民譽為「全台唯一一個站在勞工立場著想，而不是幫資方做事的勞動局長」。本屆在高度矚目下進軍立院，但因民眾黨5位委員在委員會抽籤時都沒能沒抽中，因而無法進到勞動部所在的衛環委員會，新會期將到司法法制委員會。

民進黨立委郭國文，過去也曾擔任勞動部政次，原本預估也要到與勞動部相關的衛環委員會，但這次在粥多僧少的情況下，也未能進到衛環。

民眾黨立委蔡壁如一直是民眾黨主席柯文哲的重要幕僚，新會期將進入財政委員會，預料將會針對選舉時的口號「公開透明、還政於民、財政紀律」內容，主攻監督國家財政。

已確定會到外交國防委員會的無黨籍立委林昶佐、基進黨立委陳柏惟，日前針對高度爭議的國民黨立委吳斯懷放話，若敢到外交國防委員會就來直球對決，但隨著吳斯懷未中籤，本會期也將無緣上演對決戲碼。

(中時 )