高鐵服務人員在車廂內加強消毒工作。（廖德修攝）

高鐵工作人員用酒精擦拭手扶梯。（廖德修攝）

交通部長林佳龍今（25）日巡視高鐵南港站的防疫相關措施，除稱許高鐵是公共運輸的模範生，也希望高鐵加速採購紅外線體溫量測儀24台，目前因供不應求，最快要到4月才能交貨。屆時將這種儀器設置在出入口、匝門，面對瞬間龐大的人流會更精準有效率。林佳龍並期許國家隊除了增加口罩產量，也應加強生產這種戰略物資，廣泛運用在公共場所。

林佳龍曾擔任過阿龍部長一日清潔生，來往台中也都以搭乘高鐵為主；他說，台灣高鐵非常重視防疫措施，1月底就成立防疫小組，展開應變計劃，也擬定了各項專案維護員工的健康。因為高鐵員工平時服務大眾，本身會暴露在高風險的環境，如果受到感染就會影響大眾運輸。

林佳龍除了聽取高鐵準備的簡報，並參觀月台、車輛、旅客出入口、手扶梯等實地清潔工作。高鐵表示，全線各車站服務台均備有額溫槍、75％酒精消毒液以及防疫衛教宣導單協助旅客防疫。

至於高鐵車站持續針對旅客較常接觸的設備，如廁所、電扶梯、售票櫃台等，每4小時加強酒精擦拭消毒，並於每日營業結束後，進行車站全面消毒；各車站廁所亦採用感應式水龍頭，減少旅客因接觸感染的機會。

高鐵車廂均設有獨立空調系統，各車次列車於每日收班後，亦會確實執行列車清潔消毒作業，特別針對旅客接觸頻繁的車廂座位、扶手及餐盤等設施，均以清潔劑加強消毒，以維護車廂內環境衛生及旅客健康安全。若有發現特殊個案，也會針對該旅客行經動線及車廂進行立即消毒，維護其他旅客乘車安全。

此外，高鐵公司日前邀請全台233家高鐵合作飯店簽署「高鐵假期及飯店聯票合作夥伴12項安心承諾」，合作飯店都將確實執行。

(中時 )