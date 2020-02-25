韓國新冠肺炎疫情嚴峻，台灣也對韓國提升旅遊警示，而台灣YouTuber阿圓日前為了工作飛往韓國，她意外從朋友口中得知，韓國新天地教會教徒竟流傳著「覺得自己有病的話，去教會就會好了」的恐怖觀念，讓她直呼太可怕。

韓國新冠肺炎疫情一發不可收拾，確診病例數不斷攀升，全國上下都將矛頭指向「新天地教會」的一名婦人，而阿圓在YT頻道《一隻阿圓》的影片中表示，自己日前因為有工作不得已去韓國，到當地住友人chercher家，沒想到對方竟然告訴她，大邱的新天地教會裡的教友，竟隱瞞病情，散播著「覺得生病的話，不用看醫生，去教會就好了」、「就算有症狀也不要說出來」等各種言論，這讓阿圓聽了十分傻眼。

阿圓也在影片中透露，她原定25日回台灣，但看到情況變得如此嚴重，因此決定趕緊改機票，提早在22日返台，同時也自行在家隔離，最後她也提醒大家，在這個時候盡量別去韓國。

(中時電子報)