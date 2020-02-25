文化部原訂今年3月首辦的「2020臺北時裝週AW20（秋冬季）」喊卡！文化部表示，截至昨（24）日，已有逾30位國際買家表示若如期辦理恐無法出席，原獲徵選參與動態秀及靜態策展之設計師品牌，也反映受到布料供應、生產線停工斷鏈等因素恐影響參展，因此，基於辦理成效考量，決定將秋冬季（AW）臺北時裝週之首辦延自明年啟動。

原定10月舉辦的「2020 臺北時裝週 SS21（春夏季）」則將照常辦理，文化部也將以今年為期，擴大補助國內業者個別舉行之時尚活動，支持時尚產業。

至於「2020臺北時裝週AW20（秋冬季）」雖延至明年啟動，但對於原計畫參與品牌秀之品牌已投入成本，或國內時尚業者今年個別辦理之時尚展演或行銷推廣活動，文化部將酌予補助，以支持國內設計師創作能量。

文化部表示，第一屆台灣時尚獎也將延至明年3月，結合明年首辦之「2021臺北時裝週AW21（秋冬季）」辦理，讓台灣時尚獎與每年兩季之臺北時裝週自明年起成為台灣時尚盛事，藉以表彰國內時尚設計師與工作者。

(工商 )