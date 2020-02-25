全球冠狀病毒疫情持續擴大，引發投資人恐慌，推測今年是否重回降息，但聯準會（Fed）官員仍保守回應，強調現在評估疫情對美國經濟與利率走向的影響，都還言之過早。儘管如此，從期貨市場反應來看，投資人預料4月降息的機率達5成以上。

據芝加哥商品交易所（CME）顯示，市場交易員預期Fed在4月例會降息的機率達53％。市場預期2020年底以前Fed降息3次的機率達40％。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周一發表演講時提到，她認為目前利率仍在合適水準，「就目前來說，很難去評估經濟衝擊的程度，不過我將會密切關注這個最新的不確定來源。」

梅斯特今年為Fed利率決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）的投票成員。

另一位FOMC投票委員、明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）周一受訪時指出，現在去討論Fed如何因應仍然太早，「即使市場出現這些發展，我們目前處於良好狀態。」

(工商 )