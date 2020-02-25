中信投信申請恒生中國高股息率指數資格認可 18:022020/02/25 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，中國信託投信今（25）日遞件申請「恒生中國高股息率指數」資格認可，這是投信公司今年第3件（共5檔）ETF標的指數資格認可申請案。 證交所表示，根據送件資料顯示，恒生中國高股息率指數，由恒生指數有限公司所編製，指數採淨股息率加權計算，所有公司掛牌地點為香港交易所，旨在反映香港上市而非賭場及博彩或煙草行業之高股息率中國企業之整體表現，中國企業係於香港上市且50％以上的銷售收入（或資產利潤）來自中國，目前成分股計有50檔。 (工商 ) #中國 #高股息 #認可 #指數 #恒生 也許您會感興趣 推薦閱讀 庶民信心崩 跌幅94月最大 04:092020/02/21 財經要聞 元大ETF標的指數 資格認可過關 04:102020/02/21 證券．權證 《證交所》元大投信「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」資格獲認可 07:442020/02/21 財經 《基金》台股主場優勢基金，元大投信聚焦高股息優質龍頭股 11:082020/02/21 財經 《金融》高股息＆按時配，最能滿足台灣投資人心理帳戶 15:572020/02/21 財經 疫情打亂中國供應鏈 美蒜批發年初暴衝6成 22:122020/02/21 財經 外匯探搜－疫情攪亂陸經濟 人民幣成維穩風向球 04:102020/02/22 產業特刊 操盤心法－指數大箱型整理 聚焦2月營收佳標的 04:102020/02/24 證券．權證 元大投信按讚 台高股息優質龍頭企業 04:102020/02/24 產業特刊 《盤中解析》台股重挫150點，回防11500 11:592020/02/24 財經 財經熱門新聞 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 蔚來錢荒有解 美股盤前漲30％ - 財經 無法跟尹衍樑說不？ 南山人壽總座許妙靜申請退休 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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